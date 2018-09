Anderson Santamaría cambiará de equipo luego de amistosos

Anderson Santamaría, defensor de la selección peruana, dejaría su club Puebla de México para emigrar a Qatar, luego de los amistosos contra Holanda y Alemania en Europa. Cabe recordar, sin embargo, que no viene jugando desde hace tres fechas en la Liga MX por una altercado con el asistente técnico y compatriota suyo Juan Reynoso.

El periodista mexicano José Hanan, del programa radial En Línea Deportiva, reveló que la ausencia de Anderson Santamaría del once titular del Puebla es por la enemistad con Juan Reynoso, asistente técnico del Puebla. “Resulta que la relación del defensa central peruano Anderson Santamaría con su cuerpo técnico no pasa por su mejor momento. Se dice que la instrucción de no considerarlo ni siquiera para la sub 20 vino por parte del auxiliar Juan Reynoso con quien tiene serias diferencia”, afirmó el periodista mexicano.

Asimismo el periodista aseguró que previo al encuentro con Monterrey –cuando Anderson Santamaría se enteró que no iba a ser considerado- el zaguero tomó sus cosas y se marchó a un concierto de un reggetonero, lo que agravó la situación.

“El central peruano Anderson Santamaría estuvo con el equipo en el vestidor previo al partido contra Monterrey; sin embargo, resulta que el central agarró sus cosas y se fue a Acrópolis a ver el concierto de J. Balvin, importándole poco lo que sucediera en el partido”, manifestó Hanan.

La mala relación de Anderson Santamaría con Juan Reynoso se debería a que tendría una oferta de Qatar, la cual el jugador de la selección peruana no está dispuesta a desaprovechar después de los partidos amistosos con Holanda y Alemania.