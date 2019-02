Anderson Santamaría aclara supuesta discusión con Juan Reynoso

Anderson Santamaría aún no logra recuperarse de la lesión que sufre en el empeine derecho, debido a un tema arterial que le ha generado que ni siquiera pueda ponerse los chimpunes. En medio de este complicado momento, el defensor central se animó a hablar de la selección peruana, mencionando a Carlos Zambrano.

"No me sorprende que el profesor Ricardo Gareca haya hablado de Carlos Zambrano. Siempre dejó claro que las puertas de la Selección estaban abiertas para todos. Carlos lleva mucho tiempo en Europa y claro que es un central de jerarquía", señaló Anderson Santamaría para RPP.

De otro lado, quiso aclarar una supuesta discusión con Juan Reynoso cuando militaba en Puebla: "Con Juan Reynoso no hubo ninguna discusión. Vivo agradecido con el profe, él es quien me abrió las puertas de México, él me trajo a México. No jugaba (en Puebla) simplemente por rendimiento [...] Mi posición natural diría que ya es central. Hace poco me pusieron 15 minutos de volante de contención y como que ya me estoy perdiendo (en ese puesto)", sentenció.

El defensor de la bicolor ha iniciado de gran manera el campeonato Clausura en la Liga MX, siendo titular en Atlas y habiendo marcado un gol. Por ahora, una lesión lo mantiene al margen.

