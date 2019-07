Alianza Lima | Pedro Gallese sobre penal atajado a Eduardo Vargas: "Quiso menospreciarnos" | VIDEO

Pedro Gallese brindó una conferencia de prensa en su regreso a Alianza Lima tras su participación con la selección peruana en la Copa América. El portero habló sobre uno de los momentos más recordado: el penal atajado a Eduardo Vargas tras su intento de 'Panenka'.

"Yo sentí que se quiso burlar de uno, porque él siempre patea a uno de los lados, pero esta vez sentí que quiso picarla para menospreciarnos por todo lo que venía sucediendo en el partido. Por eso, me quedé parado, atajé su remate y luego solo lo miré fijamente a los ojos", indicó Pedro Gallese en conferencia de prensa.

"Luego de esa goleada, lo primero que se me vino a la mente fue mi familia y decidí salir adelante por ello porque finalmente son los más afectados con los memes y las propias críticas. Además, todos los compañeros de la Selección me dieron su respaldo, realmente me apoyaron un montón", añadió el portero.

Pedro Gallese explica lo que pensó tras el penal atajado al chileno Eduardo Vargas por las semifinales de la Copa América. @elbocononline pic.twitter.com/xOtgBWSpXe — Renzo Bravo de Rueda (@Renzobrch) 12 de julio de 2019

Este domingo, Alianza Lima tiene su debut en el Torneo Clausura frente a Sport Boys en el Callao. Pablo Bengoechea no marcha conforme con el rendimiento de su equipo, que sufrió una goleada 4-1 ante Binacional y quedó eliminado de la Copa Bicentenario.

