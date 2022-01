Mientras todos soñaban y se ilusionaban con la llegada de Paolo Guerrero y Cristian Benavente a Alianza Lima, en el cuadro íntimo la realidad distaba bastante del rumor que este martes se disparó por todas las redes sociales. Y es quien finalmente parece estar más cerca es Aldair Fuentes, el prospecto de promesa que partió del club en el 2020 y que hoy, cerca de cumplir 24 años no ha logrado consolidarse en el Fuenlabrada de la Segunda de España, donde ya confirmaron que negocian el pase con los íntimos.

Los posibles fichajes

Paolo Guerrero interesa a Alianza Lima, pero más allá de la predisposición del club hay factores puntuales como el tiempo de recuperación de la lesión del “Depredador” y el interés del delantero por seguir jugando en el exterior. Con 38 años y temporadas frustradas por lesiones desde el 2019, las puertas se le van cerrando, dejando a Alianza Lima como la opción final. Tal y como pasó con Jefferson Farfán.

El caso de Cristian Benavente es distinto. Tiene 27 años, aunque lleva ya 11 meses sin un partido oficial. Su salario es muy alto y en el Pyramids FC de Egipto no lo quieren porque ya no pueden pagar. Urgen venderlo o negociar un préstamo, cosa que no han logrado en todo el 2021. Su llegada a Alianza Lima sería como un segundo aire para un futbolista que parecía ser una promesa de primer nivel. Eso sí, el salario es un tema difícil.

Lo que dice Fuenlabrada

El caso de Aldair Fuentes es mucho más sencillo. Desde el mismo Fuenlabrada han reconocido ya que las negociaciones existen. “es verdad que hay conversaciones”, dijo Miguel Melgar director deportivo del club en conferencia de prensa recientemente. “Si Aldair finalmente se va para Alianza, pues entrará dentro del marco del acuerdo los pagos que quedan y el Fuenlabrada sabe que tiene que pagar una serie de gastos”, agregó, sobre el pago de una deuda pendiente por el pase del jugador a Alianza Lima.

Desde su llegada en 2020, Aldair ha jugado 30 partidos entre liga y copas, no ha marcado goles oficiales, siendo un jugador que ha alternado muy pocos minutos. Cabe recalcar que Aldair Fuentes no parece ser una buena inversión para el Fuenlabrada, que según la página salaryssports.com le paga un salario mensual de 14 mil euros al mes, lo que viene a ser 60 mil soles mensuales, ubicándose como un salario promedio en el club, donde el mejor pagado es el argentino Franco Soldano, con 48 mil euros al mes.

