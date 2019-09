Alianza Lima | Kevin Quevedo recibe oferta millonaria de última hora desde la Superliga China

Kevin Quevedo no renovará con Alianza Lima y solo se espera que a fin de año termine su contrato para que quede como jugador libre. El atacante de Alianza Lima contaría con ofertas de Portugal y Alemania, sin embargo, en las últimas horas habría llegado una del fútbol chino.

Un equipo de la Primera División de China habría consultado al entorno del jugador de Alianza Lima, que todavía no tiene decidido su futuro. La oferta económica de la que hablaron, sería mayor que las del fútbol europeo, sin embargo, el hecho de no ser del primer mundo futbolístico, haría que esta no se tome en cuenta.

El interés del equipo chino del cual por el momento no se sabe el nombre, tomaría más fuerza si las ofertas de Alemania y Portugal no llegan a consolidarse con el pasar de las semanas.

Pese a que los clubes de la Superliga China cuenta con un alto nivel económico, no suele llenar sus equipos de extranjeros, solo contratan mediocampistas y delanteros. El último jugador peruano que tuvo oportunidad de llegar a esa liga, fue Roberto Siucho, quien milita en el Shanghai Shenxin.

