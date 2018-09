Ex Alianza Lima que juega en Kuwait quiere ser considerado por Gareca

Quiere una nueva oportunidad. Desde Kuwait y alejado de todo lo que alguna vez representó su entorno, Hernán Hinostroza ha preferido no ser más aquel 'Churrito' que la gente conoció por otros temas extradeportivos y enfocarse de una vez por todas en volver a la selección peruana.

El ex Alianza Lima reveló lo que sintió al ver a muchos de sus ex compañeros clasificando al Mundial de Rusia 2018, en el mes de noviembre pasado.

"Estaba de vacaciones en Perú junto a mi familia y amigos cuando vi la clasificación de la selección al Mundial. Me moría por estar ahí, creo que a cualquiera que anhela estar en la selección le hubiera pasado eso. Voy a seguir trabajando para poder estar en una convocatoria", declaró Hinostroza a Todo Sport.

Por qué se fue a Kuwait

"Elegí jugar en Kuwait porque, en el momento que salí como jugador libre de Melgar por mutuo acuerdo, no tenía otra opción que esta y además me favorecía en lo económico. Tomé la decisión y asumí el resto, aunque me gustaría volver a una liga más competitiva", añadió el 'Churrito'.

Cabe recordar que Hernán Hinostroza integró la selección peruana Sub-20 de Daniel Ahmed la cual no consiguió por poco la clasificación al Mundial de la categoría en el 2013. Este grupo también fue integrado por otros jugadores como Cristian Benavente, Andy Polo, Yordy Reyna, Miguel Araujo, Alexi Gómez, Renato Tapia, entre otros.

LEE ADEMÁS: