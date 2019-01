​Alianza Lima: Goleador histórico quiere a Zegarra en lugar de Ahmed

Daniel Ahmed ha recibido todas las críticas tras la eliminación de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 que se realiza sobre territorio chileno. Ahora fue Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, quien apuntó toda su artillería a la cabeza del estratega argentino, postulando incluso a Pablo Zegarra para su cargo.

No lo quiere ver

'¿Ahmed qué hizo para tener esa selección en sus manos? Acá en Perú hay un técnico joven, que viene desde España, que fue entrenador en la reserva de un equipo de allá (UD Salamanca). Y ese señor es Pablo Zegarra. Tiene que dar una explicación al país, urgentemente. El señor tiene que irse, junto a todos los que están trabajando con él', comentó el exatacante de Alianza Lima a Ovación.

Eso no fue todo, Waldir Sáenz aseguró que Juan José Oré debería seguir debido a la experiencia y alegría que supo regalarle a los hinchas de la blanquirroja en el pasado.

'Me sorprendió porque prefirieron a un entrenador que no ganó nada como Ahmed, que a uno que nos llevó a un mundial y a una olimpiada (J.J.Oré). Entonces, no comprendo por qué Ahmed está en la selección y no Zegarra. Siempre nos quedamos con los de afuera', agregó 'Wally'.