Alfredo Honores destruye a Óscar Ibáñez tras su salida de la FPF: "Cuando estuvo fue un desastre"

Momentos de alta tensión se vivieron este martes en las instalaciones de la Videna, cuando Alfredo Honores, ex preparador de arqueros de la selección peruana, fue retirado de dicho recinto debido a que no contaba con el permiso para su ingreso. Tras ello, Honores tuvo unas contundentes declaraciones.

"Sí, me incomoda que Óscar Ibáñez regrese a la Federación, porque estuvo en la era Markarián y Raúl Fernández fue un desastre", indicó Honores en entrevista con Pitazo Final. Recordemos que ahora será Óscar Ibáñez quien ocupe su puesto dentro de la selección peruana.

De otro lado, el expreparador de arqueros disparó contra la FPF: "La Federación no puede ponerme en una bolsa de basura y ponerme en la avenida Aviación. Me terminan echando de esa manera. Me impidieron la entrada a la Federación. ¿Parece algo justo o adecuado a una persona que trabajó con mucha personalidad? No, es una vergüenza", expresó Honores.

"Lo único que entendí todos estos años es trabajar de la mejor manera y muy profesional con Gallese, Carvallo, Cáceda y todos los que tuve a mi cargo con el profesor Gareca. Yo lo único que entiendo es que mi trabajo específico con los arqueros era ponerlos al 300%", añadió.

Finalmente, Alfredo Honores incluso dedicó un mensaje al presidente Martín Vizcarra: "Es una vergüenza para todos los peruanos, y que lo escuche el presidente Vizcarra. Tengo la medalla del Congreso, Copa América de Chile, Copa América de este año", sentenció.

