Dirigente Alfredo Brito: "Edwin Oviedo es un corrupto y sinvergüenza"

Cada hora que pasa, la situación de Edwin Oviedo se complica, se va quedando solo y su permanencia en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya se hace insostenible. Pero el escándalo tras la difusión de audios comprometedores no solo tendrá eco en nuestro país, sino que la FIFA también tendrá toda la información a su disposición.

En el encargado de facilitársela será Alfredo Brito, presidente de la Liga Departamental de La Libertad, quien está en Suiza atendiendo asuntos personales, pero que aprovechará para presentarse ante la Comisión de Ética de la FIFA para contarlo todo.El dirigente deportivo indicó los dos caminos que se podría seguir para que Oviedo deje de ser el titular del ente rector del fútbol peruano.

"A este sinvergüenza le podrán pedir su renuncia de mil maneras, pero no le hará caso a nadie, simplemente se ha enquistado en el poder. solo hay dos formas de sacarlo: a través de la Comisión de ética de la FIFA y por la Asamblea de Bases", precisó en Radio Ovación.

"Es por ello que me encuentro en Suiza en donde presentaré toda la documentación ante la FIFA para que puedan tomar cartas en el asunto. ¿Qué dice esta Comisión de Ética de la FIFA? Que simplemente ningún directivo puede estar vinculado en algún caso de corrupción. Y yo me pregunto, ¿acaso la FIFA no está enterada de todo lo que viene sucediendo en la Federación Peruana de Fútbol? ¿Por qué no actúa?", se preguntó Brito.

Alfredo Brito no tuvo reparos en calificar con duros calificativos al todavía mandamás de la FPF, Edwin Oviedo.

"Realmente no entiendo cómo una persona como Edwin Oviedo que está denunciado por liderar una organización criminal, de robo y lavado de activos aún se mantenga como presidente de la FPF. Este tipo es un corrupto que no tiene sangre la cara, pero tarde o temprano tendrá que pagarlo todo", expresó Brito.

Del mismo modo, el titular de la Liga departamental de La Libertad exhortó a Juan Carlos Oblitas a que se aleje del entorno de Edwin Oviedo.

"No sé qué espera el amigo Juan Carlos Oblitas para dejar de lado a Oviedo. Pienso que su imagen la está tirando a la borda y hace rato debió retirarse", concluyó.