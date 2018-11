Alexis Arias se confesó a EL BOCÓN tras su convocatoria a la selección

Alexis Arias ya fue convocado anteriormente por Ricardo Gareca. Fue para el partido ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018, disputado en Montevideo. Si bien no jugó igual, tuvo el lujo de estar al mando del ‘Flaco’.

Entrevista / Foto: Jean Pierre Maraví - Arturo Arana

Hoy, nuevamente su nombre apareció en la lista para los amistosos ante Ecuador y Costa Rica y EL BOCÓN conversó con Alexis Arias en exclusiva. “No me lo imaginé, me cayó de sorpresa. Me enteré por el mismo club (Melgar), ya que ellos son los primeros en saber. Estoy feliz de esta convocatoria y es merecido por el trabajo que vengo haciendo”, nos dijo.

Luego, Alexis Arias agregó lo siguiente:“Ya tengo una idea de cómo es el juego del profesor y creo que también se adecúa a mi juego. Fue una bonita experiencia ser dirigido por él. Recuerdo que estaba sorprendido por el llamado”.

Además, describió en la posición que podría jugar: "Sucede que ahora tengo más llegada al arco rival. Es lo que me piden a Melgar. Incluso he venido anotando goles ( 5 anotaciones en 38 partidos), Tengo la misma idea que Renato Tapia, Pedro Aquino y Yotún".

A su vez, contó con quien concentró cuando fue convocado para el partido ante Uruguay: "Cuando me convocaron concentré con Adan Balbin. Es bonito compartir con compañeros que están en grandes ligas. Te llena de confianza mentalmente".

El volante Alexis Arias confesó a EL BOCÓN que en esa experiencia con la selección peruana no tuvo mucha comunicación con el 'Flaco': "Con Ricardo Gareca hablé poco. Obviamente por el corto tiempo que estuve en la selección. Ahora, que hay más tiempo hablaré con él. Siempre pide tener la posesión del esférico, cuidarlo y atacar de manera directa. Es por eso que con el trabajo del profesor se llegó al Mundial".

Finalmente, Alexis Arias declaró lo siguiente: "Sería inolvidable jugar en la ciudad donde uno juega por el torneo local con la gente que es hincha de Melgar que siempre te apoyo. La familia y mi novia seguro irán a verme. Dios quiera tenga minutos con la selección peruana y ese tiempo que esté tratar de dar lo mejor y seguir siendo considerado por el profesor Ricardo Gareca".

