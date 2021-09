Desde Río de Janeiro, el volante cusqueño Alexander Lecaros, de 21 años, quién emigró a Brasil para jugar en el Botafogo, en las temporadas 2020 y 2021, fichaje que sorprendió a propios y extraños, pero sin éxito en su primera experiencia internacional, charló sobre su futuro inmediato en su corta carrera deportiva, el futuro contractual y su gran anhelo: llegar a la selección peruana.

¿Qué te faltó para tener regularidad en Botafogo, que terminó por descender?

Creo que me faltaron oportunidades. Desde marzo pasaron muchas cosas que no dependían de mi para para poder resolverlas. En el panorama completo el 2021 no fue un buen año, pero llevo conmigo todas las experiencias y todo el aprendizaje durante este tiempo.

¿Definiste tu futuro futbolístico?

Estoy en proceso de rescisión de contrato con Botafogo. Mi empresario está trabajando para tener lo mejor en el próximo año.

¿Tienes como objetivo agotar opciones en Brasil?

Mi objetivo principal es jugar y tener continuidad, consolidarme en un equipo y llegar a la selección.

Tu contrato es hasta diciembre del 2021. ¿Por qué no acabar el año en Botafogo?

Pero no es una novedad que la situación financiera de Botafogo esté complicada. Necesitaban disminuir el monto de salarios y yo fui una de esas opciones con otros jugadores más.

¿Hay propuestas concretas o sondeos para volver al fútbol peruano?

Mi empresario está trabajando en eso, pero a mi no llego ninguna información. Cómo te dije que hasta ahora a mi no me llego ninguna información entonces no sabría decirte si hay o no hay.

¿Desearías volver o seguir en el extranjero?

Mi opción es jugar. Eso es lo que busco ahora. Seguro mi empresario vendrá con las mejores opciones y proyectos para mi futuro y depende a eso escogeremos la mejor.





