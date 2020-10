Alex Valera, considerado como el jugador revelador de la Liga 1, habló sobre su primera convocatoria a la Selección peruana y su desafección de la misma por el positivo al coronavirus previo al choque contra Brasil. “Son emociones distintas, primero feliz por la convocatoria y luego otra que te desmotivas, pero hay que sobreponerse. Ya estoy esperando para salir y volver a entrenar con mi equipo”, declaró el delantero durante la entrevista de Alexandra Hörler en ‘Ale en Depor’.

Su convocatoria a la selección

Valera, goleador de Llacuabamba con siete tantos, reveló que su llamado a la Selección peruana es la recompensa de su esfuerzo a lo largo del año. “Ese es el trabajo de día a día y las ganas que le pongo a los partidos. Esas cosas hace que te den resultados, estoy logrando mis metas que me propuse a largo plazo. Espero seguir siendo convocado por lo que demuestro en las canchas”, explicó a Alexandra Hörler en Ale en Depor.

En un momento de la entrevista, Horler le preguntó a Valera cómo fue su llegada a la Blanquirroja. “Me decían que me estaban mirando, yo seguía jugando y demostrando porque no lo podía creer. Después me dijeron que me seguían desde hace tiempo y eso hizo que me motive y tenga un plus extra”, explicó el delantero de Llacuabamba.

Así mismo contó cómo fue su primer día de entrenamiento con Ricardo Gareca y el sueño que estaba cumpliendo: “El primer día que llegué a la Videna me sentía nervioso. Ni yo me la creía que estaba ahí, pero poco a poco me la fui creyendo”.

Su experiencia con el grupo

Poco antes del debut de la Selección peruana en la Eliminatoria Qatar 2022, Valera recibió su uniforme y tuvo el dorsal número ‘9’, la de su ídolo Paolo Guerrero. “Fue en Paraguay en el hotel, tocaron mi puerta y me dieron el short que tenía el número 9 y no lo podía creer. Yo dije ‘seguro se han equivocado’ hasta que me dieron la camiseta y me tomé muchas fotos. A la primera que llamé fue a mi madre”, contó.

Interna de la sele

Fue más de una semana la que Alex Valera convivió con los seleccionados tanto los extranjeros como los nacionales. El atacante tuvo la oportunidad de vivir de cerca el día a día con sus compañeros y dio algunos detalles de su experiencia. “Con el que tuve más acercamiento... me sentaba al lado de Aquino, en el camerín antes de calentar en Paraguay conversé con Cueva y los que paran a la chacota son Advíncula y Carrillo. Pero con el que más conversé fue con Aldo (Corzo) también es chacotero, pero es el más centrado. Es un grupo muy bonito”.

Positivo y cuarentena

Horas antes del partido contra Brasil, el país se puso en alerta por los posibles casos de coronavirus dentro de la Selección peruana. Ante la incertidumbre se conoció que Raúl Ruidíaz y Alex Valera estaban contagiados.

“A mí me comenzó a doler la garganta, pero ni pensé que saldría positivo, avisé al cuerpo médico y me asilaron. La novedad fue al día siguiente cuando dijeron que habían cuatro contagiados, pero yo pensaba que era uno de ellos. Después, bajaron a dos y yo me sentía un poco extraño y en la noche nos dieron la noticia. Tuve una fiebre tranquila, pero creo que fue por preocupación y me siento tranquilo, soy asintomático”.

Las ganas que tiene Valera de volver al verde son inmensas, pero el delantero de Llacuabamba no se desespera: “Yo estoy esperando con lo que me diga el doctor para más adelante conversar con ellos. Yo quiero salir e ir a entrenar, pero dependerá de lo que me digan los médicos”.

Futuro

Valera es consciente que este año es bueno para él y sus objetivos. El delantero señaló que espera quedar como goleador de la Fase 2 o estar entre los cinco primeros. Así mismo, confesó que tiene opciones de dejar Llacuabamba y fichar por otro club al termino de la temporada.

“No esperé tanto este año, me había planificado hacer una buena temporada, antes nadie me conocía y ahora me conocen un poco más, pero yo quiero segur esforzándome y quiero salir al extranjero. Hay propuestas nacionales e internacionales pero nada concretas y todavía falta para terminar el año. Pero por ahora yo sigo con mi equipo y con las ganas de ayudarlo”.

