Alessandro Burlamaqui: "Me gusta Renato Tapia, creo que tengo cosas de él"

Alessandro Burlamaqui, jugador del Espanyol (categorías inferiores) y de la Selección Peruana Sub 17, habló tras la finalización del Sudamericano realizado en nuestro país, que no concluyó con la clasificación al Mundial.

El volante, dio detalles de su relación con el grupo: "El grupo siempre me trató bien. Son una familia porque la mayoría está desde hace varios años atrás pero igual me dieron un gran recibimiento. En todo momento me he sentido muy cómodo", indicó Burlamaqui a Todo Sport.

Además, reveló cómo es que se dio el primer contacto para integrar la Selección Peruana Sub 17: "La FPF se comunicó conmigo, decidimos aceptar la primer convocatoria en dos amistosos contra Ecuador, donde logré jugar. De ahí, me convocan contra Chile lastimosamente no jugué por lesión pero igual me convocaron para el Sudamericano", añadió el volante.

De otro lado, Alessandro Burlamaqui reveló quiénes son sus ídolos, resaltando a Renato Tapia entre ellos: "Me gusta el juego de los italianos Genaro Gattuso y Marco Verrati. De Perú me gusta mucho Renato Tapia, creo que tengo cosas de él. Trato de ver mucho a mis referentes para aprender cada vez más", sentenció el jugador del Espanyol.

