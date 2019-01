Alejandro Duarte revela cómo Lobos BUAP lo convenció de no volver a Perú

Alejandro Duarte estuvo a un paso de volver al fútbol peruano luego de 6 meses sin participación en Lobos BUAP. El portero peruano reveló cómo se dieron las conversaciones con el club mexicano para quedarse -al menos- hasta terminar la temporada.

"No he vuelto a tener contacto con el comando técnico de la Selección, sí es cierto que fueron 6 meses que no tape y pensé ir a Perú a buscar continuidad, se lo dije a la gente de Lobos y me dijeron que me quede, que iba a atajar la Copa MX, me tocó aceptarlo, cambié el chip", reveló Alejandro Duarte para Radio Ovación.

Además, dejó en claro que se siente un mejor portero pese a no haber atajado: "Yo tengo clarísimo que si bien es una ventaja estar en el extranjero, no es la única variable a tomar en cuenta, Gareca ya lo ha demostrado, no me mato pensando en eso. Entrenar cada día con la calidad de jugadores que hay acá, la manera cómo patean el balón, el trabajo de arqueros, es otro nivel, a pesar de no haber jugado estos meses, me siento un mejor arquero", agregó Duarte.

Luego de debutar en la Copa MX, donde Lobos BUAP perdió 0-1 ante Mineros de Zacatecas, Duarte señaló lo siguiente: "Me siento muy contento, lo estaba buscando hace tiempo, era una buena oportunidad. Ya estaba estipulado que iba a tapar en la Copa MX, debo tener buenas actuaciones porque hay gente atrás, hay mucha competencia y pese al resultado, esto me ayuda muchísimo", sentenció.

