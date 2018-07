Alejandro Duarte: la promesa de Gareca que soñaba con ser tenista

Ironías del destino, Alejandro Duarte, arquero de la San Martín, recibió 5 goles por parte de Sporting Cristal. Sin embargo, pese a todo tuvo motivos para celebrar, porque fue convocado a la selección peruana para los amistosos ante Croacia e Islandia en Estados Unidos. No tuvo minutos, pero ahora logró emigrar al Lobos BUAP de la Liga MX con 24 años y un gran futuro por delante.

SU NIÑEZ Y EL AMOR AL TENIS

¿Cómo llegaste a ser portero?

Mi sueño en un principio era ser tenista como mi madre, quien fue campeona nacional. Además, yo también tenía buenos reflejos para dicho deporte, pero en una ocasión mi amigo me comentó que en la academia donde él jugaba le faltaba un arquero y me invitó a integrarla, y al final me gustó.

¿Y el amor nació a primera vista con la portería?

En realidad, en el colegio no tapaba, sino jugaba en otras posiciones, y hasta ahora cuando me reúno con mis amigos para una pichanga, saben que no tapo porque me gusta jugar, pero en ese entonces, cuando llegué a la academia FRAMA, era consciente de que no estaba al nivel de mis demás compañero; sin embargo, en el arco sí era bueno.///

*