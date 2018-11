Aldo Corzo revela el objetivo de la selección para estos amistosos

Bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca, la selección peruana cumplió con su tercer día de entrenamiento en la Videna a una semana de los partidos amistosos con Ecuador (15 de noviembre) y Costa Rica (20 del mismo mes). La blanquirroja trabajó junto con los preseleccionados Sub-18 con quienes jugaron un partido de práctica ;y el técnico exigió a sus futbolistas en la recuperación del balón y la intensidad en la marca.

La única novedad en los trabajos de la selección peruana fue la de Alexis Arias, quien realizó ejercicios diferenciados tras presentar molestias en el muslo posterior derecha. Ricardo Gareca, quien se ausentó de las prácticas de ayer, estuvo presente en el entrenamiento de esta mañana y pidió compromiso y esfuerzo al máximo a sus jugadores.

Objetivo claro

Para esta fecha FIFA, Ricardo Gareca volvió a llamar a Aldo Corzo tras cuatro partidos sin ser convocado. El defensa nacional reconoció sentirse cómodo con el grupo. “Estoy feliz de volver a la selección, de estar nuevamente con mis compañeros. El recibimiento del grupo ha sido el mejor y por eso estoy muy contento”, declaró el rueda de prensa.

Con tan solo tres días de trabajo y con el grupo incompleto, Aldo Corzo aseguró que el objetivo para estos partidos quedaron estipulados con Ricardo Gareca y su comando técnico. “La consigna de la selección peruana para estos dos partidos amistosos, es seguir manteniendo nuestra identidad e idea de juego”.

Finalmente, Aldo Corzo habló sobre la ausencia de Christian Cueva en la nómina de convocados de la selección peruana y las posibilidades que tiene de volver a la Blanquirroja. “Es un tema delicado, es un gran jugador y una gran persona, pero el ‘profe’ tendrá sus motivos y se respetan. Un jugador que no sale en una convocatoria, no quiere decir que no va a volver nunca más. La Selección Peruana es así, siempre depende del momento y las circunstancias”, concluyó el defensa.

