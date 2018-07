Alberto Rodríguez es ofrecido a gigante de Brasil que estudia su fichaje

Alberto Rodríguez solo pudo disputar partido y medio del Mundial Rusia 2018 con la selección peruana debido a una lesión. Su futuro en Junior de Barranquilla es incierto y por tal razón es que ha sido ofrecido al eterno rival de Flamengo (de Guerrero y Trauco), Vasco da Gama.

Según informa el diario Lance de Brasil, la dirigencia de Vasco da Gama se encuentra estudiando el fichaje de Alberto Rodríguez, quien llegaría a costo cero desde Junior y solo deberían acordar con el jugador el tema salarial.

Sin embargo, cabe resaltar que Alberto Rodríguez no era la primera opción, pues lo era el defensor colombiano Oswaldo Henríquez de Sport, pero el club brasileño no quiso rescindirle el contrato y permanecerá allí. Por ello, Vasco da Gama deberá analizar si el fichaje de Alberto Rodríguez es viable o no.

De otro lado, el DT de Junior, Julio Comesaña, explicó que el jugador se encontraba lesionado "otra vez", generándole una nueva preocupación.

