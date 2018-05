Alberto Rodriguez es caricaturizado en Colombia por sus lesiones [FOTO]

No lo sueltan. El central de la selección peruana, Alberto Rodríguez, fue y es punto de críticas en Colombia por sus constantes lesiones, más aun cuando en su club, Junior de Barranquilla, se enteraron que el 'Mudo', fue elegido por el técnico, Ricardo Gareca, para ser el capitán de la bicolor en Rusia 2018, ante la ausencia de Paolo Guerrero.

El popular 'Mudo' no acumuló los minutos suficientes en Colombia, ya que constantemente se golpeaba y necesitaba reemplazo para los partido oficiales. En Copa Libertadores no se enfrentó a Alianza Lima en la fecha 3 y 4 porque se encontraba sentido, por lo que en el club no lo consideraron y lo dejaron fuera de la lista de convocados.

¿En que escala te encuentras hoy?

De esa manera titularon la caricatura de Alberto Rodríguez, donde se aprecia que en la selección peruana está al 100% smulando que baila, mientras que en su club, está en silla de ruedas.

