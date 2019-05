Selección peruana: Alan Diez arremete contra Ricardo Gareca por ausencia de Claudio Pizarro | VIDEO

La selección peruana dio a conocer la lista preliminar para la Copa América 2019 con el nombre de 40 jugadores y muchos seguidores de la 'bicolor' no quedaron conformes con el primer llamado de Ricardo Gareca ya que no consideró al excapitán, Claudio Pizarro.

Por ello, en el conocido programa de Fox Sports Radio se formó un caluroso debate sobre el tema, en donde el primer panelista, Alan Diez, aseguró que el actual jugador del Werder Bremen debió de estar dentro de la lista preliminar. "Podré caer pesado, pero para mi Pizarro ha debido de estar dentro de los 40", comentó el popular 'Negrito.

. @ADiezGol: "PIZARRO DEBERÍA ESTAR EN LA SELECCIÓN"@MaestriAndra: "CLAUDIO YA NO ESTÁ PARA UNA SELECCIÓN"#FOXSportsPeru | Los expertos dieron su opinión sobre la ausencia del Bombardero en la lista preliminar de Gareca. pic.twitter.com/45bI4rbwFb — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 16 de mayo de 2019

Asimismo, Diez comentó que hoy por hoy, el referente de Alianza Lima está en mejor momento que el propio Raúl Ruidiaz. "Un jugador que hace daño en 45 minutos de la Bundesliga no puede estar fuera de una convocatoria", agregó en su discurso.

Por otro lado, el que no estuvo de acuerdo con el 'tema del día' fue Flavio Maestri quien comentó que Claudio Pizarro está jugando en la Bundesliga -así sea 20 minutos o un poco más por partido- por lo que significa en el Werder Bremen. "No hay otro equipo que lo contrate, solo el Bremen. Claudio ya no está para una selección, una selección te exige más ", acotó.

Finalmente, Peter Arévalo, Eddie Flesichmann y hasta Julio César Uribe mencionaron el tema de la jerarquía que puede brindar Pizarro en el combinado nacional, sin embargo, es más complicado poder formar parte de la selección peruana.

