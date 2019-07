Alan Diez a Christian Cueva: “No borres lo que haces en la cancha con lo que se ve afuera" | VIDEO

Luego de la final de la Copa América 2019, un integrante de la selección peruana estuvo en el ojo de la tormenta por polémicas imágenes: Christian Cueva. En el programa Fox Sports Radio Perú, Alan Diez quiso dedicarle un mensaje al volante de la 'Bicolor'.

"Han pasado cosas que no nos ha gustado. Cosas que no están bien verlas en TV ni medios de comunicación. Ver jugadores de la selección peruana faltándole el respeto a la sociedad. Uno puede admirarlos en la cancha, yo estoy orgulloso de los integrantes de la selección peruana", indicó Alan Diez en el inicio del programa.

"Ver actitudes extradeportivas me molesta, siempre me ha molestado, he sido incapaz de meterme en la vida de la gente, pero lo de Cueva... tendrías que reflexionar. Eres ídolo, tienes que reflexionar sobre tu comportamiento fuera de la cancha", añadió.

"Reflexiona, búscate un mejor entorno, trata de encontrar un camino ideal para tu progreso. Te lo digo de buena onda porque aquí en la mesa te admiramos, eres un gran jugador de fútbol. No borres lo que haces en una cancha con lo que puedas hacer fuera de ella, porque me parece que lo que haces fuera de ella gana más titulares que lo que haces con la selección. Christian, eres un gran jugador de fútbol, necesito a una persona pensante en sus actos", sentenció el periodista.

EL MENSAJE DE ALAN DIEZ PARA CUEVA: "REFLEXIONA, ERES UN GRAN JUGADOR"#FOXSportsPeru | Las palabras de @ADiezGol para el jugador de la selección peruana por su conducta fuera de la cancha. pic.twitter.com/sTwm9f8DNb — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 17 de julio de 2019

Video: Fox Sports Perú

Este miércoles, Christian Cueva debe integrarse a los entrenamientos de Santos al mando de Jorge Sampaoli, pues debe afrontar la segunda etapa del Brasileirao.

Más noticias en otros medios:

"No hablo sobre basura": el agente de Gareth Bale niega su fichaje por un grande de la Premier League

La 'MSN' vuelve a tomar forma: primera propuesta verbal del Barza por Neymar que supera los 222 'kilos'