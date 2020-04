El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano fue consultado sobre el caso de reventa de entradas al cuál ha sido sancionado económicamente por la Conmebol en los últimos días del mes de marzo.

“Yo no tengo nada que ver con eso, en absoluto. Yo no voy a asumir responsabilidades por terceros”, indicó el titular de la FPF a RPP Noticias en medio de una entrevista. Asimismo, el titular de la FPF indicó que ya fue comunicado y que asumirá la sanción.

“Yo fui comunicado (...) De ninguna manera apelaré porque esa sanción es por el cargo que he tenido y por no haber tenido cuidado en controlar este sistema. No se me está dando ninguna responsabilidad como presidente de la FPF”, agregó en sus declaraciones.

Por otro lado, Lozano fue consultado si la sanción económica será cancelada por él o por la Federación Peruana de Fútbol, a lo que el mandatario de la FPF señaló: “Las multas asignadas tenemos que asumirlas de manera personal como ya lo he revisado en momentos anteriores, esto no tiene nada que ver con la FPF”, sostuvo.

Finalmente, Agustín Lozano indicó que ha trabajado con la mayor transparencia: “Así lo haré mientras tenga la confianza de las bases del fútbol peruano”, culminó.

