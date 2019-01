Agustin Lozano sobre Daniel Ahmed: "Él va a continuar con el proceso"

Todo sigue. El presidente de la FPF, Agustín Lozano, se refirió a la participación de la selección peruana sub 20 en el Sudamericano de Chile, en donde se ha notado la gran diferencia que mantiene con otras selecciones. Con dos derrotas al mando de Daniel Ahmed, el reemplazo de Edwin Oviedo se mostró preocupado pero respaldó al técnico de la 'bicolor'.

"Todo los que tienen contrato con la FPF debemos respetarlo al pie de la letra. No puedo romper lo establecido, soy de la línea que los proyectos deben continuar, los procesos no se pueden cortar. Ahmed va a continuar, no hay que hablar más del tema", declaró Lozano en Radio Ovación.

Asimismo, el presidente del mayor ente del fútbol peruano señaló que esperarán el informe final de Daniel Ahmed y su comando técnico al respecto de la selección peruana sub 20."Habíamos abrigado una esperanza diferente, pero vamos a esperar el resultado final, que todavía falta. Vamos a ver el informe del comando técnico", agregó en sus declaraciones.

Finalmente, Lozano pidió que se mantenga la esperanza por los jóvenes que aun están esperando su partido con la selección de Argentina, en donde aun puede conseguir un pase al exagonal final donde ya clasificó Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador.

TAMBIÉN LEE