Agustín Lozano se opone a derogatoria de Ley de Fortalecimiento de la FPF

El vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano tomó protagonismo luego que el Congreso de la República aprobara en primera votación la derogatoria de la llamada ‘Ley Oviedo’ y le puso el pecho a las balas para defender la referida norma.

Mientras en los interiores de la Biblioteca de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo primero y luego en el auditorio del colegio emblemático San José, los ponentes: el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca y el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, invitados por la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lambayeque para dictar la conferencia ‘La importancia del liderazgo en grupos deportivos’ acapararon la atención de alumnos, docentes y el pueblo en general, fue Agustín Lozano sin embargo quien afrontó la polémica situación.

A la consulta por una inminente suspensión de la FIFA, el vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano habló en Superdeporte. “Yo me debo a la Asamblea de Bases y ellas nos eligieron hasta el 31 de diciembre. Supongo que a fin de año habrá una Asamblea y ahí tomarán la decisión conveniente”, precisó.

Si Edwin Oviedo debe o no renunciar a la Federación, Agustín Lozano agregó: “Muy poco he conversado con Edwin, es muy difícil conversar con él, hace una semana lo hice para que de luz ver a estas actividades en Chiclayo y sobre lo otro, la decisión que tome será personal, yo en su vida privada no me meto, espero que la que tome sea la más inteligente. Yo lo que veo son los temas de la Federación”.

A renglón defendió la vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la FPF. “No hay que hablar con el hígado, ni la cólera. La ley tiene cosas muy buenas, que debemos saludar, incluso contiene artículos que se venían peleando hace años y que es bueno para el deporte, para la federación. Yo no comparto que el Congreso haya intervenido en dos artículos que competen a la Asamblea de bases. ¿Quién se podría negar?, nadie. Hay que ser locos para oponerse a algo que fortalece el deporte”, apuntó.