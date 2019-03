Agustín Lozano se defiende en Conmebol por caso de reventa de entradas

Agustín Lozano, titular interino de la FPF, acompañado de los dirigentes Franklin Chuquizuta y Haydeé Paytán, y el director de asuntos jurídicos de la FPF, Óscar Chiri, se reunieron hoy con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y otros funcionarios de esta entidad para argumentar su defensa por el caso de la reventa de entradas de los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 y presentar además -trascendió- los estados financieros de la gestión de su antecesor Edwin Oviedo y el secretario general Juan Matute, con un forado de 50 millones de soles, dejando entrever que habría un transfondo político en esta denuncia.

Agustín Lozano busca que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez interponga sus buenos oficios con el responsable del Órgano de Instrucción Comisión de Ética de esta entidad, Rudolf Fischer Schenk, quien debe evacuar su fallo la primera semana de abril, el mismo que enviará a FIFA para que aplique de ser necesario las sanciones correspondientes. Si se comprueba culpabilidad en los imputados, FIFA podría destituirlos de sus cargos y designar una Comisión Normalizadora para que asuma el control de la FPF y convoque a elecciones en los próximos seis meses.

En tanto, Juan Matute, secretario general de la FPF, en entrevista al programa ‘Cuarto Poder’, reconoció que él estuvo detrás de las investigaciones a Lozano y por ende habría filtrado la información a los medios para que elaboren sus reportajes periodísticos. “Aquí estoy representando a la FPF, a la buena Federación, represento también a la FIFA y a la Conmebol, y he recibido autorización de ellos para poder informar al Perú cuál es el trasfondo de esta investigación, porque era reservada. Esta data de hace dos años y nosotros hemos sido los que la hemos realizado de manera especializada, incluyendo los videos y los informes que se aprecian públicamente y estos informes de seguridad son parte de la investigación e informes de integridad que han sido enviados al Comité de Etica de FIFA y de Conmebol. La semana pasada yo no podía revelar en qué situación estaba esta investigación, pero ya me han autorizado para poder aclarar y dejar bien en alto el nombre de la Conmebol,de la FIFA y el mío propio”, dijo el funcionario. “Indignados estamos nosotros. Es primera vez que una administración busca romper con esta situación y se atreve a ir a los órganos internacionales para denunciar esto”, aseveró.