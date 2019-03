Las redes sociales de la FPF anunciaron una conferencia de prensa de último minuto en la sede de la Videna con la presencia del presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por el famoso caso de la reventa de entradas que viene realizando la propia Conmebol sobre los dirigentes del mayor ente del fútbol nacional.

Pese a que Canal N reveló la carta que la Conmebol envió Lozano informando que estaba siendo investigado por el caso de la reventa de entradas, el exvicepresidente de la FPF negó tajantemente que haya recibido alguna notificación la institución sudamericana de fútbol.

"Se dice que he mentido por una carta de Conmebol sobre el caso de reventa de entradas. Nosotros hemos emitido un comunicado en el que aseguramos que desconocíamos sobre esa investigación. Hoy 22 de marzo, la Conmebol no me ha notificado sobre los hechos, nunca lo hizo. El secretario general (Matute), le pregunté porque no me lo dio antes y me dijo que tampoco tenía conocimiento", señaló ante los medios de prensa.

Asimismo, Lozano pidió disculpas públicas si es que el documento que fue publicado por Canal N se haya 'prestado' para una posible mentira de su parte. "Si esta carta ha dado lugar a que hoy se diga que Agustín Lozano ha mentido, yo pido mil disculpas. Pero en ningún momento he señalado que la Conmebol me haya dirigido una carta", agregó.

Finalmente, es donde Lozano afirma que no renunciará a la presidencia de la FPF porque no ha cometido niguna infracción. "No renuncio porque no he cometido un acto ilícito y nunca he autorizado una reventa. Jamás. Quien lo ha hecho que asuma su responsabilidad, pero Agustín Lozano, no", finalizó el dirigente.

