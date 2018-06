¿Advíncula al Spartak de Moscú?: técnico nos responde

Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana viene teniendo una destacable actuación en el Mundial de Rusia 2018. A su velocidad que ya conocemos, le agregó marca y determinación.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

En Rusia salió la información que el club Spartak Moscú estaría interesado en Luis Advíncula, defensa de la selección peruana. Por eso, El Bocón se contactó en exclusiva vía telefónica con el técnico de dicho equipo llamado Massimo Carrera, quien se pronunció al respecto.

"Es totalmente falso. Por el momento no estamos siguiendo a ningún jugador peruano", enfatizó el ex asistente técnico de Antonio Conte en la Juventus, quien desde el 2016 dirige al Spartak de Moscú.

El estratega italiano fue sincero y contó que no ha seguido el desempeño de Perú en el Mundial: "Lamentablemente no he seguido ningún juego de la selección peruana. Por eso, no puedo juzgarlo, pero conozco muy bien a Jefferson Farfán y es un extraordinario jugador. Su primera temporada con el Lokomotiv fue magnífica".

Finalmente, este diario intentó comunicarse con Tigres, club dueño de su pase, pero no obtuvo una respuesta concreta. Solo atinaron a decir que tomarán la mejor decisión en beneficio del jugador.