​Actuación de Cueva en Rusia 2018 complica su salida de Sao Paulo

La intención de Christian Cueva era dejar las filas del Sao Paulo tras su participación en el Mundial Rusia 2018, pero ahora eso parece haberse complicado mucho debido al nivel que mostró el volante en los partidos contra Dinamarca, Francia y Australia.

Piden más

Luego de lo mostrado por Christian Cueva en Sao Paulo han decidido aumentar el valor de su carta pase, el cuadro tricolor no lo soltará por menos de 10 millones de dólares. Esto no cayó muy bien en Independiente de Avellaneda, club que tiene la intención de reclutar, pero no a tan alto costo.

Otra opción que se abre para un posible salida de Christian Cueva de Brasil sería el fútbol árabe, se sabe que 'Aladino' despertó el interés de clubes en esa parte del continente, pero todavía no maneja una oferta oficial. Por lo pronto ese mercado si estaría en condiciones de invertir una buena suma de dinero por el volante.