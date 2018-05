Abogados de Guerrero arremetieron contra el TAS luego de suspensión

En un comunicado oficial la defensa legal de Paolo Guerrero consideró que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que ha dejado sin Mundial de Rusia 2018; tiene "decisiones inconsistentes" que demuestran lo débil del sistema antidopaje.

"Guerrero está siendo penalizado y privado del mayor sueño de su carrera y de su país por formalidades y reglas que castigan a inocentes y no contribuyen al deporte justo y al fairplay", se lee en las primeras líneas del texto.

"Hasta hoy fueron tres decisiones inconsistentes, que demuestran la fragilidad del sistema antidopaje, sus contradicciones y desproporciones", acota.

"Paolo no usó drogas sociales"

En el mismo documento dejan en claro, que Paolo Guerrero demostró ante el TAS que no consumió drogas sociales y que esta decisión afecta la trayectoria del delantero.

"Se comprobó que Guerrero no utilizó drogas sociales, no tuvo el objetivo de mejorar su desempeño y, aun estando en un ambiente controlado por su federación, estos elementos no bastaron para que fuera considerado inocente", se termina de leer en la publicación.

