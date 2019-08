Selección peruana Sub-23: Erick Osores criticó a la 'Bicolor' tras perder ante Jamaica en Lima 2019 | VIDEO

La selección peruana sub-23 perdió ante Jamaica y quedó fuera de las semifinales de los Juegos Panamericanos Lims 2019. El periodista Erick Osores criticó duramente al equipo de Nolberto Solano.

"Perú ha sido un equipo que mostró poca armonía, un equipo muy nervioso, ansioso y con mucha presión. Como que la vara de la Copa América la tiene que cargar ellos. Yo vi un equipo maniatado, no soltándose, inseguro, es también la falta de trabajo obviamente", dijo en Fútbol en América.

"Esta Selección Peruana Sub 23 tenía desde el saque una presión que no supieron llevar, a mí me parece eso. La gente los iba a ver porque tenía el tema de la Copa América, es mi percepción", añadió.

"La imagen que Nolberto Solano dejó en Universitario y antes que arranquen los Juegos, ya generaba una resistencia. El próximo equipo que le toque a Solano, la gente ya va a tener la percepción que es un técnico que no sirve y yo me resisto a pensar así", comentó.

"Estos Juegos Panamericanos nos termina mostrando en proyección ni a un entrenador ni a un jugador, es muy engañoso, sin decir que no han estado mal", agregó.