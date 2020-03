El futbolista nacional Sergio Peña recordó el momento que quedó fuera de la lista de la selección peruana para el Mundial de Rusia 2018 y contó que sus compañeros fueron a consolarlo tras conocer la noticia.

“Fue muy complicado para mí y me afectó muchísimo. Recuerdo que, ni bien me dieron la noticia, le escribí a Paolo, quien a los pocos segundos me tocó la puerta de mi habitación. Se apareció con Jefferson (Farfán) y Carrillo, quien es mi mejor amigo en el fútbol. Me hablaron muy bonito y entendí que debía irme contento porque formaba parte del grupo que clasificó a un Mundial después de 36 años”, dijo en una entrevista en Instagram con Alexandra Hörler.

Sergio Peña también habló sobre sus sentimientos al ponerse la camiseta de la selección peruana y recordó el partido frente a Argentina en Eliminatorias, donde fue titular.

“Cada vez que estoy con la Selección quisiera que no termine nunca ese momento y sin duda el día más feliz fue cuando clasificamos al Mundial. ¿Si recuerdo mi partido del debut? Claro que sí, fue en la Bombonera. Ese día se me salió el hombro y no quería salir, incluso cada vez que corría trataba de colocarme el hombro, pero luego no pude más y tuve que ser reemplazado”, comentó.