Listo para desafíos más grandes. Sergio Peña mira el futuro con optimismo tras adquirir la nacionalidad española y dejar de ocupar plaza como jugador extracomunitario en Europa, algo que le abrirá nuevos caminos en el competitivo fútbol del ‘Viejo Continente’.

El volante nacional se encuentra a gusto con Emmen en Países Bajos, pero no dudará en asumir un reto mayor. “En el fútbol uno tiene que aprovechar los buenos momentos”, aseguró en una reciente entrevista.

“Sin duda le tengo mucho cariño al club (Emmen) y a la ciudad, me siento bien aquí, pero no me conformo con lo que tengo, siempre quiero más, conseguir cosas importantes. Mi objetivo es ir a un equipo que juegue Champions o Europa League”, señaló Peña este domingo en diálogo con ESPN FC.

El exjugador de Alianza Lima se considera apto para asumir un desafío más ambicioso, motivado en gran parte por su nueva condición civil. Con pasaporte europeo puede competir de una manera más equilibrada con otros colegas, opina antes de encarar la temporada 2020/2021.

“Es algo por lo que he luchado bastante tiempo, desde que estuve dos años en España (Granada), cuando empecé a trabajar en este tema de las dos nacionalidades. Después de cinco años o un poco más se ha dado y sin duda me facilita mucho las cosas para estar a la par con jugadores europeos y sudamericanos. Muchos argentinos y uruguayos también tienen nacionalidad europea y por eso muchas veces nos sacan ventaja para cambiar de club o lo que sea”, agregó el mediocampista.

Peña incluye en sus metas volver a la selección peruana y disputar “los Mundiales que vienen”, no solo Qatar 2022.

“Yo quiero estar siempre en la selección, cuando volví lo hice más fuerte, pasando lo más difícil que puede afrontar un jugador, que es no ir al Mundial. Gracias a Dios lo pasé en una etapa de mi vida en la que pude revertir esa situación rápido. Mi objetivo no es jugar no el Mundial que viene, sino los Mundiales que vienen”, aseguró.