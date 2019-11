El delantero de Cantolao, Sebastián La Torre, lamentó no ser convocado por Nolberto Solano a la selección peruana Sub-23.

“Todos son mis compañeros, todos estamos unidos pero es la decisión del profesor, les deseo suerte”, dijo Sebastián La Torre a Ovación.

“Para mí este fue un buen año, tuve varios minutos, hice varios goles, no sé qué habrá pasado pero yo sigo en lo mío”, añadió.

Sobre su futuro, Sebastián La Torre aseguró que no tiene nada definido. “No tengo ahora una noción, por ahí escuché que sueno para Universitario pero yo no sé porque ahora están cambiando de técnico. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta semana. Escuché que Comizzo me había pedido pero ahora que no está vamos a ver, yo todavía tengo contrato en Cantolao”, comentó.

“Yo me siento en mi mejor forma, lo que viví este año ha sido lo mejor, el ‘profe’ me dio la oportunidad de jugar varios partidos y respondí”, aseguró.

