El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló sobre los casos de Jean Deza y Carlos Ascues, quien han protagonizado varios ‘ampays’ en este inicio del 2020.

“Hay que ver la gravedad, hay que ver muchas cosas, no me quedo solo en la noticia. Tenemos que ver en profundidad el caso, las resoluciones que se toman en el equipo que el jugador representa. Por supuesto que a uno le gustaría que no sucedan acontecimientos que tengan que ver con la vida privada de los muchachos y que trascienda y los exponga, sobre todo si tienen familia o pareja”, dijo Ricardo Gareca al diario La República.

Ricardo Gareca señaló que los casos de indisciplina le quitan posibilidades a los jugadores de ser convocados.

“Ahora, si hay una reincidencia, eso no ayuda ni al profesional ni al entrenador a tomar una decisión favorable para el jugador. El jugador que está implicado en un acto de indisciplina, eso no lo ayuda a obtener una convocatoria”, comentó.