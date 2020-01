El defensa de la selección peruana, Carlos Zambrano aún no define su futuro de cara al inicio de la temporada 2020. El ex Schalke 04 no continuaría en el Dinamo Kiev y en las últimas horas ha surgido la posibilidad de que pueda llegar nada menos que a Boca Juniors de Argentina, a pedido del mismísimo Ricardo Gareca, según informaciones que llegan desde el país del tango.

Carlos Zambrano decidió volver al Perú para meditar sobre su futuro y ante algunas ofertas como la de Alianza Lima y otros clubes en el extranjero podría llegarle la posibilidad de jugar en el elenco que hoy tiene a su mando Miguel Ángel Russo.

Sobre la posibilidad de que Carlos Zambrano llegue a Boca Juniors, el programa de radio “El Show de Boca” ha informado que el mismísimo Ricardo Gareca habría sugerido al conjunto boquense el fichaje de Zambrano, esto con el firme propósito que el back central tenga rodaje y llegue con minutos al inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Ricardo Gareca le recomendó al nuevo consejo de fútbol de Boca al zaguero central de la selección, Carlos Zambrano, con mucha experiencia porque Goltz se podría ir”, informa el medio argentino sobre dicha posibilidad.

Carlos Zambrano, el otro peruano que llegaría a la Superliga Argentina

Si todo llega a buen puerto y Carlos Zambrano logra fichar por Boca Juniors, esto se convertiría en un hecho inédito, pues se tendría a la dupla de centrales de la selección peruana jugando en la Superliga Argentina. Recordemos que Luis Abram actualmente juega en Vélez Sarsfield hoy dirigido por Gabriel Heinze.

Luis Abram llegó a Vélez Sarsfield en el 2017 procedente de Sporting Cristal. Actualmente, el defensa peruano es una de las piezas claves en el esquema de Heinze y titular indiscutible.

¿En cuánto está valorizado el pase de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano, quien a la fecha tiene 30 años, pertenece al FC Dinamo de Kiev y está valorizado en el mercado internacional por una cantidad de 1 millón de euros, según el portal Transfermarkt.

