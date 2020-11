Ricardo Gareca aún no define si utilizará a Raúl Ruidíaz o Gianluca Lapadula ante Argentina por la cuarta jornada de las Eliminatorias, en el encuentro que marcará el cierre de año de la selección peruana.

El delantero ítalo-peruano “está con muchas ganas”, señaló el estratega argentino este lunes en la conferencia de prensa previa al compromiso. “Todavía no he resuelto el tema, pero tiene chances como también las tiene Raúl (Ruidíaz)”, declaró en la víspera del Perú-Argentina que se disputará mañana en el Estadio Nacional.

Gareca también habló sobre Ruidíaz, quien fue criticado luego de la caída de la bicolor contra Chile por un mano a mano errado y su falta de gol con la ‘Blanquirroja’. “Es el que más quiere hacer goles, pero se le está negando”, afirmó.

“Raúl es un hombre fuerte por naturaleza, es un jugador de mucha moral, de muchas convicciones. Yo he sido delantero y también he tenido rachas negativas, uno sufre cuando no hace goles y él debe estar pasando lo mismo”, añadió en ese sentido.

Tras sumar solo un punto de nueve posibles, la bicolor está obligada a sumar este martes en el Nacional para no seguir complicándose en la tabla, reconoció Gareca.

“Las Eliminatorias son difíciles, de no conseguir los tres puntos quedaríamos en una situación complicada pero eso no significa que estemos fuera. Siempre hemos sido una selección que cree”, indicó.

Ante Argentina “es fundamental tener un equilibrio defensivo y mantener la tranquilidad de no recibir goles”, agregó el ‘Tigre’.