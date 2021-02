A pesar de tener un mal arranque en las Eliminatorias, la selección peruana tiene el potencial necesario para corregir su andar rumbo a Qatar 2022, opinó este viernes Pedro Gallese, dueño del arco de la bicolor.

Para levantar a la ‘Blanquirroja’ de los últimos lugares del certamen clasificatorio será clave el factor mental, remarcó el arquero del Orlando City de la MLS en diálogo con Movistar Deportes.

“Mentalmente somos fuertes, lo hemos demostrado en las Eliminatorias pasadas. Hay cierta preocupación porque no hemos comenzado bien como pretendíamos, pero estamos tranquilos”, indicó.

“Nos han tocado equipos difíciles, pero no es escusa. Estamos en la posibilidad de dar vuelta a esto, hay buenos jugadores. Confiamos en que vamos a salir adelante”, añadió en la comunicación.

🎙️ @pedrogallese sobre el inicio en Clasificatorias: "Nos ha tocado equipos difíciles pero no es excusa. Como lo mencionó el 'profe' (Gareca) él confia en nosotros y nosotros confiamos que saldremos adelante". #ZonaMixta 🧤⚽📰



Míralo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/1nYljJfclw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 6, 2021

Ante Bolivia, próximo rival del cuadro nacional, la presencia de Gianluca Lapadula no sería una sorpresa, afirmó el ‘Pulpo’. “Yo lo he visto físicamente muy bien, en los entrenamientos no paraba de correr, se notaba que estaba bien preparado, no sé como reaccione en la altura porque es algo nuevo para él, pero no tengo temor si el ‘profe’ (Gareca) lo pone”, apuntó.

🎙️ ¿Podrá Lapadula jugar en la altura de Bolivia? 👀 Esto es lo que nos comentó @pedrogallese sobre el delantero nacional. 🧤⚽📰



Míralo también con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/D9BwGj3CgY — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 6, 2021

El exguardameta de Alianza Lima también envió ánimo a los deportistas que no pueden entrenar fuera de sus hogares debido a la segunda ola de contagios de COVID-19 que afronta el país.

“Creo que tenemos que ser fuerte de cabeza. Hay que recordar los inicios que siempre siempre son duros y largos, tomar esto como un reto más, entrenarse lo más que se pueda con las herramientas que tenemos en casa”, señaló Gallese antes de cerrar con un mensaje para todos los peruanos: “Tengamos paciencia y bastante cuidado”, dijo frente a la situación de emergencia que también tiene en suspenso el inicio de la Liga 1.