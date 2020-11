Juan Carlos Oblitas, entre otras cosas, se refirió a la polémica foto del hijo de Agustín Lozano con Lionel Messi tras el Perú vs Argentina. Recordemos que la imagen se viralizó en las redes sociales días después de la derrota de la selección peruana por 2-0 ante la albiceleste. “Hay un comité que se encarga del protocolo y ellos son los que tienen que dar las explicaciones al respecto. En el caso de los jugadores sí puedo dar explicación. Tapia estaba de regreso a España. Canchita pidió tarde, porque en un primer momento no iba a ir. En el tema de los jugadores sí puedo decirte eso, lo otro no es de mi incumbencia”, respondió Oblitas en conferencia de prensa.

MIRA | Juan Carlos Oblitas asegura permanencia de Gareca en la selección peruana

En otro momento, el dirigente de la FPF comentó sobre el momento de la bicolor: “Perdimos porque jugamos mal. Hemos bajado mucho nuestro rendimiento y no por esta bendita reunión que se pudo haber dado previo al partido ante Chile”.

Video recomendado

La palabra de Juan Carlos Oblitas sobre el tema Claudio Pizarro