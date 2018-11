Miguel Trauco y 5 jugadores que pueden reemplazarlo en próximos amistosos

La selección peruana no está pasando por un buen momento. Las individualidades de la bicolor no están rindiendo lo esperado y la razón es que algunos de los jugadores de la bicolor no tienen continuidad en sus equipos.

Nilson Loyola

Es el lateral izquierdo suplente de la selección peruana. El jugador de Melgar juega con regularidad en su equipo y podría ser una opción si es que Miguel Trauco sigue sin continuidad en Flamengo.

Jair Céspedes

Ricardo Gareca ya lo tuvo en la selección peruana y está en un buen momento con Sporting Cristal. Le juega en contra su edad: 34 años.

Marcos López

El extremo de Sporting Cristal ha surgido como una promesa este año y puede jugar en cualquier parte del sector izquierdo del campo. Si bien se está ubicando más adelantado, también puede posicionarse como lateral izquierdo.

Iván Santillán

Siempre regular en Real Garcilaso, pero no ha tenido oportunidades en la selección peruana con Ricardo Gareca.

Johan Madrid

Su posición es de lateral derecho, pero en las últimos partidos a jugado por el sector izquierdo en Sporting Cristal, por lo que sería opción.

