Luis Advíncula supo reaccionar a tiempo para ser parte de la vuelta de la selección peruana a un Mundial luego de 36 años, experiencia que puso en riesgo con una indisciplina en las Eliminatorias pasadas. Casi dos años después del sueño cumplido que representó su presencia en Rusia 2018, el lateral nacional reconoció que decidió aceptar sus errores públicamente por iniciativa de Daniel Peredo, algo que lo favoreció y agradecerá eternamente.

El actual defensa del Rayo Vallecano reveló que el fallecido periodista deportivo lo convenció para hacer un mea culpa en 2016, cuando jugaba por Newell’s Old Boys en Argentina y había sido separado de la bicolor por salir a una discoteca en la víspera de los duelos contra Venezuela y Uruguay por la quinta y sexta jornada, respectivamente, del proceso clasificatorio pasado, luego que Ricardo Gareca había intercedido por él para que retorne con mayor anticipación a Lima.

Peredo, en ese entonces panelista del programa ‘Días de Fútbol’ de CMD, llamó a Advíncula para animarlo a que demuestre arrepentimiento, sabiendo que un gesto de ese tipo podría generar su reaparición en la Videna. “Daniel fue hasta Rosario, hicimos la entrevista y volví a la selección. Creo que indirectamente influyó en mi retorno”, admitió Advíncula este jueves en una transmisión en vivo para Movistar Deportes, en medio de su aislamiento en Madrid por la pandemia de covid-19.

El diálogo recordado por el marcador repercutió a finales de septiembre y su regreso se concretó el 21 de octubre de 2016, después de siete meses, cuatro fechas de Eliminatorias y una Copa América fuera de la ‘Blanquirroja’, que le sirvieron para aprender la lección.

“Llegó un momento en el que ni quería ver los partidos de la selección porque me dolía. Cuando no estas (en el equipo) por algo tonto que hiciste duele el doble”, agregó el ‘Rayo’. “Como dice ‘Cachín’ (Carlos Alcántara en la película Asu Mare), todo el mundo pasa por su etapa de hue... Me creía rock star, sentía que pisaba huevos. En ese tiempo Advíncula se creía Dani Alves”, comentó.