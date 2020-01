Luis Advíncula, lateral de la selección peruana tendría algunas ofertas para dejar Rayo Vallecano cuando se abra el mercado de pases en Europa. Sin embargo, su técnico, Paco Jémez ha descartado una eventual salida del peruano puesto que es uno de los jugadores “que tienen que estar en el equipo”.

El Rayo Vallecano trabaja en este mercado de invierno para reforzar una plantilla escasa de efectivos, con solo 21 fichas del primer equipo, y de la que Paco Jémez solo contempla una salida, la del central senegalés, Abdoulaye Ba, que no cuenta desde principio de temporada.

Debido a esa escasez de efectivos y a la plaga de lesionados de larga duración que ha tenido con el portero Alberto García, el central uruguayo Emiliano Velázquez, el extremo portugués Bebé y ahora el centrocampista Santi Comesaña, varios canteranos han ido teniendo minutos esta campaña y algunos son habituales en las convocatorias.

Para este mercado de invierno las prioridades del Rayo Vallecano son dos, un delantero centro y un extremo izquierdo, aunque no se descarta que pudiera llegar algún otro refuerzo si diera un salto de calidad a la plantilla sin un elevado coste económico.

Lo que sí tiene claro el cuerpo técnico y la directiva, según ha podido saber EFE y ha reconocido públicamente Paco Jémez, es que nadie de la plantilla tiene abierta la puerta de salida, salvo Abdoulaye Ba.

Jémez se aferra a la continuidad de Advíncula

Un jugador por el que se han interesado algunos equipos, aunque sin presentar una oferta en firme que interese al club, es Luis Advíncula, importante para Paco Jémez.

“Tengo claro qué jugadores tienen que estar y creo que Advíncula no es un caso que tenga que salir. En invierno hay que reforzarse, no debilitarse. El club y yo estamos en esa tesitura. Con el mercado abierto es normal que haya rumores, pero desde el plano deportivo no hay interés en que se marche”, dijo Paco Jémez, en una conferencia de prensa esta misma semana.

