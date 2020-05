Selección peruana

Jonathan Dos Santos se encuentra en su pueblo Natal donde está ayudando a su familia en el rubro de la construcción. “Aprovechando que estoy acá, y que tengo a mi suegro que es oficial albañil”, expresó sobre su nueva labor.

Asimismo contó que regresó a Uruguay ni bien el presidente Vizcarra decretó el Estado de Emergencia: “Yo me vine con Gregorio (Pérez) en el mismo vuelo. Apenas nos dieron libre, que en principio fue por diez días, cuando se suspendió el torneo. Me tomé el primer vuelo que salía para Uruguay y lo hice a tiempo porque a los dos días cerraron las fronteras y ya no se podía salir ni entrar más”.

a Dos Santos le incomodó la ‘para’ del Torneo Apertura de la Liga 1 a causa del Coronavirus pues había tenido un buen arranque en la campaña 2020. “La verdad que no lo imaginaba, aunque obviamente uno trabaja para eso. Me salió todo redondo, lástima este parate porque venía muy bien", indicó.

Del mismo modo, agregó: “El fútbol nuestro es mucho más friccionado. El fútbol peruano es un poco más lento y con más espacios. Y siendo delantero eso me favorece. Más teniendo buen plantel como tenemos en Universitario”.

Selección Nacional

El delantero crema se enteró sobre las especulaciones de medios nacionales que el entrenador de la Selección Ricardo Gareca lo podría requerir en una convocatoria. Por tal motivo, se comunicaron con su representante, Rafael Monge.

“Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé que lo dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Es algo que me sorprendió bastante porque llevo muy poco tiempo en Universitario, pero es un club muy grande, el más grande de Perú y tiene muchos hinchas. Creo que le caí muy bien a la gente, y no sólo a los hinchas de la U. Y por eso piden que juegue en la selección”, explicó.

A ello, Jonathan Dos Santos agregó: “En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable. Por eso pienso que si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”.

