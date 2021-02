Seguir igual y más picardía son los pedidos que Ricardo Gareca hizo a Gianluca Lapadula al recibirlo en la selección peruana, reveló el actual delantero del Benevento italiano en la antesala de la próxima jornada doble de las Eliminatorias, donde espera cobrarse una revancha personal. “Me pidió ser yo mismo con la selección y más chocolate”, indicó el atacante este jueves en una entrevista con SportsCenter de ESPN, donde dejó claro que tiene la mira puesta en Bolivia y Venezuela, próximos rivales de la bicolor en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. “Los conozco”, destacó a un mes del regreso del certamen clasificatorio.

“Venezuela es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años, con jugadores jóvenes y de experiencia, es un rival muy difícil”, indicó ‘Lapagol’, quien nunca jugó en La Paz y también respeta a la ‘Verde’. “Bolivia se hace muy fuerte en la altura, también será difícil”, advirtió.

Representar a la ‘Blanquirroja’ frente a Chile y Argentina “fue un orgullo y una emoción muy grande, pero claro que siento las dos derrotas”, agregó.

Estar en la selección por primera vez “fue increíble”. “Toda la selección me recibió muy bien, me gustó mucho, me llevo bien con todos (mis compañeros). Sentí mucho el afecto de la gente, el cariño, por eso quiero agradecer a todo el país”, valoró.

El goleador nacional por ahora apunta a su objetivo más cercano: Napoli, siguiente desafío del Benevento en la Serie A. “Tenemos una semana muy importante para la temporada, todos los días trabajamos para llegar listos a este partido”, afirmó Lapadula, autor de cuatro goles en 23 partidos en la presente campaña del torneo italiano.