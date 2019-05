Selección Peruana: Edison Flores debutará como actor en conocida telenovela | VIDEO

El futbolista de la selección peruana, Edison Flores, hará su estreno como actor en una conocida telenovela nacional llamada "Señores papis". El popular 'Orejas', quien juega en el Monarcas Morelia de México, aparecerá en una escena de la serie. Edison Flores señaló que estuvo nervioso durante las grabaciones. "La verdad sí estuve nervioso, pero fue bonito estar cerca de ellos (actores). Queda agradecer la oportunidad y espero que lo haya hecho bien", dijo Edison Flores. Mira el video

"Estoy muy feliz de ser parte de esta gran producción, sé que tiene mucho éxito. Antes ya me habían llamado para actuar, pero he preferido esperar una oportunidad como esta, ya que siempre busco que todo lo que haga deje un buen mensaje y en esta ocasión ocurrió así", comentó.

"Ha sido una gran experiencia el grabar con el 'Chino', siempre lo he visto por la televisión pero no lo conocía, recién lo conozco y me parece una gran persona", añadió.

La escena donde aparece Edison Flores se podrá ver este viernes a las 9:30 p.m. en América TV.

