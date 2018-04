Carlos Cáceda y su respuesta tras denuncia de expareja

Carlos Cáceda fue denunciado este domingo por su expareja en el programa Nunca más. La mujer señaló que el portero de la selección peruana no ve a sus hijos hace ocho meses y no paga la pensión de alimentos que le corresponde.

Sin embargo, Carlos Cáceda salió al frente a desmentir lo dicho por su expareja y señaló que le ha dado dinero de forma mensual desde hace cinco años. El arquero asegura depositar 9 mil soles para cubrir las necesidades de sus hijos.

Le impiden ver a sus hijos

Carlos Cáceda indicó que ha iniciado un proceso judicial para poder a ver a sus hijos, ya que su expareja le ha impedido mantener contacto con ellos.

Sí puede salir del país

Finalmente, en el programa se dijo que Carlos Cáceda no puede salir del Perú, sin embargo, el portero aseguró que es una mentira y que sí puede hacer, tras viajar a Estados Unidos con la selección peruana. "Dicha información es falsa, dado que no he sido notificado de ninguna disposición", explicó el portero en una carta notarial.