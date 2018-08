Carlos Cáceda explicó su fichaje por Real Garcilaso

El nuevo arquero de Real Garcilaso, Carlos Cáceda, ya se encuentra en Cusco para sumarse a los entrenamientos del plantel. El portero que estuvo en el Mundial con la selección peruana explicó su llegada conjunto celeste.

"Sé que Real Garcilaso es una institución muy seria que siempre pelea por todos los campeonatos. Hay buenos jugadores, buen plantel y buen comando técnico. Quiero aportar lo mío para seguir peleando arriba", dijo Carlos Cáceda para GOLPERÚ.

Luchará por el puesto

Carlos Cáceda aseguró que llega a Real Garcilaso para luchar un lugar en el once titular. "En cada equipo siempre hay una competencia sana. Yo no vengo a ser titular de arranque. Uno tiene que pelear el puesto y luchar para ganar el titularato", señaló.

"Es mi primera experiencia en altura, pero siempre he estado jugando acá. No me choca en nada la altura", añadió.

Carlos Cáceda no ha tenido continuidad en los últimos meses y no fue convocado para los próximos amistosos de la selección peruana.

