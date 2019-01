Wilmar Valencia fue presentado como entrenador de histórico equipo piurano

A sus 57 años, Wilmar Valencia ha dirigido a más de una docena de equipos, todos del medio. Ha sido DT de Alianza Lima, Sporting Cristal, Sport Boys, Cienciano, entre otros. Y este 2019, estará al mando de un club que este año celebra su centenario y tiene la difícil misión de ascender a la máxima categoría.

En medio de gran expectativa, "Bam Bam" fue presentado de forma oficial como entrenador del Atlético Grau de Piura. Su comando técnico estará integrado por Jesús Oropesa (asistente) y Miguel Pérez (preparador físico).

"Me gustan los equipos que jueguen bien y que sean eficientes. Que sepan defender el cero y tener la eficacia en el arco rival. Que no haya un plantel de jugadores que haya que empujarlos, sino que haya que frenarlos. La idea es que den lo mejor para la institución y para la familia", dijo Valencia en conferencia de prensa.

En otro momento, el nuevo DT de Atlético Grau fue claro en señalar que no aguantará ninguna clase de indisciplina. "Cada jugador sabe cuál en su función. No hago visitar a domicilio ni persecución. Converso mucho y cada uno tendrá la inteligencia suficiente para saber su misión y sabrá dar el 100 por ciento. Si hay indisciplinas serán separados, en este grupo no encaja", advirtió.