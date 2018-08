Ex delantero de Universitario y Alianza es la sensación en la Segunda

En el horno de Sullana un delantero forja sus sueños a prueba de las condiciones extremas y lucha en cada partido para llevar a Alianza Atlético a la Primera División. Jair Córdova fue el hombre de la fecha tras marcar 6 goles en el triunfo 8-0 de los "Churres" ante Willy Serrato. El delantero, quien jugó en las divisiones básicas de Universitario de Deportes y Alianza Lima, lleva 11 goles en la Segunda División y está a uno del artillero: Miguel Curiel (12) de Unión Huaral.

¿Sientes que es el mejor momento de tu carrera?

Gracias a Dios, estoy anotando con mucha frecuencia este año, pero lo más importante es que el equipo viene sumando puntos y actuaciones importantes para mantenernos en el objetivo de alcanzar el ascenso. Estoy contento y estoy en la capacidad de aprender más.

Jugar en Sullana también es un punto a favor para sus objetivos...

Exacto, porque el campo del Campeones del 36 está en buenas condiciones (entrenamos tres veces a la semana en dicho escenario). Además, tenemos el apoyo de nuestra gente y esos factores son clave para alcanzar el ascenso con Alianza Atlético.

Alianza Atlético una racha positiva de triunfos...

Estamos pasando por un buen momento gracias a la llegada de los profesores, Guido Medina y Héctor Valle, quienes nos dijeron las cosas directas y eso nos permitió mejorar para sacar resultados de visita. Estamos entre los siete mejores y vamos clasificando a la liguilla para el ascenso.

Hiciste las divisiones formativas en Universitario de Deportes y Alianza Lima ¿Que faltó para jugar en Primera División?

Hice menores en Universitario de Deportes, pero no me dieron la oportunidad de jugar en el plantel profesional,pasé unas pruebas en Alianza Lima y los profesores, Roberto Holsen y Gustavo Roverano, me permitieron jugar en la reserva. Solo disputé algunos compromisos amistosos con el primer equipo hasta que sufrí una lesión grave.



¿Que lesión padeciste?

Lesión del ligamento cruzado en la pierna derecha, estuve nueve meses sin jugar. Tras ello, Cienciano me abrió la puertas con Óscar Ibáñez, como técnico, en la campaña 2016 y al año siguiente llegó a Alianza Atlético.

¿Te quedaste con esa amargura de no debutar en Primera?

Me hubiese gustado jugar en Universitario de Deportes, pero no me dieron la oportunidad y como todo joven me apresure en tomar mi decisión. Me fui a Alianza Lima y vino la lesión.

Ese cambio de la 'U' hacia Alianza lima ¿fue difícil?

Mi madre me recomendó quedarme en la 'U', porque en los torneos de Copa Federación salía goleador y eso me sirvió para llegar a la selección sub-15. Sin embargo, más pudo mi desesperación de jugar a nivel profesional y me mudé a Alianza Lima.

Durante tu paso por la 'U' ¿con quienes compartiste equipo?

Yo soy de la categoría 96 y jugué al lado de César Huamantica, Roberto Siucho, Enmanuel Paucar, Patrick Zubczuk, quien es una categoría mayor.

