Unión Huaral: el club que gasta menos y sueña con Primera División

Para muchos, César Vallejo será el próximo campeón de Segunda División y, por ende, volverá a la máxima liga del fútbol peruano. Sin embargo, por la sombrita, casi sin llamar la atención, está Unión Huaral, segundo en la tabla de posiciones, a ocho puntos de los 'poetas'. Su gran ascenso se debe, en gran medida, a su buen juego colectivo y a la unión que ha sabido llevar el técnico Francisco Melgar. Además, es uno de los equipos que menos ha invertido.

"Somo el equipo que menos ha invertido en el torneo", nos dice Francisco 'El Churre' Melgar, quien dirige a los 'Pelicanos' desde el inicio del campeonato. Pese a las grandes cifras con las que cuenta Vallejo, Manucci, entro otros escuadras, el estratega afirma que una gran economía no te asegura un ascenso o una buena presentación, aunque si confiesa que es complicado.

"No sé si es injusto, pero no compites con igualdad de condiciones. En Huaral gastamos menos que los equipos que tiene un gran presupuesto, donde a los estadios va gente en masa. En Huaral no tenemos eso, la gente no va al estadio, pero aún así estamos peleando entre los primeros lugares del torneo", resalta el DT que dirigió Deportivo Municipal y Ayacucho FC.

Para Francisco Melgar, la FPF debe intervenir para que los que menos tengan puedan subsistir. "Una inversión alta no te asegura nada. Vallejo seguro no estaría jugando Segunda. Es difícil competir con eso. Lo único que se podría hacer es que la FPF intervenga para que apoye a los clubes, con los desplazamientos, viajes, hoteles. El otro tema es que la TV aporte. La FPF no cerró con ninguna empresa de cable. Eso nos perjudico a los más austeros", alzó su voz de protesta.

A despecho de las adversidades que les ha tocado afrontar, Francisco Melgar se ve a fin de año con el tan ansiado ascenso a la Primera División. "No solo yo, nos vemos peleando el ascenso y ascendiendo todo el equipo. Partido a partido lo demostramos. Es un equipo que está haciendo bien las cosas y que da para pensar que a fin de años vamos a ascender", cierra el técnico del equipo más humilde económicamente de la Segunda, pero de esfuerzo y corazón grande.

Respecto a la salida de Miguel Curiel, Francisco Melgar, DT de Unión Huaral, explicó que lo dejaron ir porque no podían competir con la oferta de Garcilaso y porque no son nadie para impedir que juegue en una mejor liga. "Si queríamos, le decíamos a Curiel que no vaya porque tenía contrato con nosotros, pero no podemos hacerle eso. Es un buen jugador y espero que le siga yendo bien", arguyó.

