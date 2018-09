Sport Loreto pide ayuda para continuar jugando en Segunda División

El cuadro de Sport Loreto no la pasa nada bien en la Segunda División del Fútbol Peruano, y no solo futbolísticamente, sino también económicamente, el cual los ha obligado a lanzar un mensaje de auxilio para que lo ayuden a sobrepasar este duro momento.

Hace unas semanas atrás, el 29 de agosto, el club loretano, que juega en Pucallpa, protagonizó el primer walk over de la temporada del campeonato de ascenso luego de no presentarse en el duelo ante Deportivo Coopsol de Cañete. En ese entonces, el equipo selvático indicó que por problemas económicos no pudieron presentarse.

Ante ello, la directiva de Sport Loreto decidió nombrar a Luis Alberto Basilio como nuevo presidente del club hace unos días atrás, y junto con otros miembros, han empezado a buscar ayuda a diferentes empresas privadas y naturales para que se sumen a la causa y puedan salvar a uno de los equipos más tradicionales de Loreto.

El club arrastra deudas con los jugadores del primer equipo, pagos a AFPs, FPF, Asociación Deportivas de Fútbol Profesional, entre otros. Y de continuar con dichos saldos, en el peor de los casos, el club sería retirado de competencia.

Recordemos que Sport Loreto fue fundado en 1939 y tras varios años de pelear por un cupo en la máxima categoría, en la temporada 2014 logra su ansiado ascenso a la Primera División. Lamentablemente su participación en Primera fue fugaz, pues el 2015 descendería a Segunda División, donde hasta la fecha sigue participando.