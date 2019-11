Sport Boys: futbolistas reciben pagos con dinero de la Región Callao, según Cuarto Poder [FOTO]

Según un informe de Cuarto Poder, el 90% de trabajadores de Sport Boys, que incluye jugadores e integrantes del cuerpo técnico, reciben pagos del Gobierno Regional del Callao.

El medio hizo la consulta a los jugadores sobre el pago que recibían de la Región Callao y muchos no sabían del tema como Jean Tragodara. "Me acabas de informar", dijo. Por otro lado, Jesús Chávez, Maelo Reátegui y Jonathan Medida prefieron no hablar del tema

No obstante, el administrador de Sport Boys, Johan Vásquez aseguró que Jean Tragodara sí trabaja para el Gobierno Regional del Callao.

"El pago es al jugador, la remuneración es al jugador, nosotros somos intermediarios", explicó.

Medina, Reátegui, Chang, Magallanes, Vega, Oncoy, Tejada, Tragodara, Chávez, Herrera y Gonzales son los jugadores que aparecen en la lista y todos tienen puestos como coordinadores zonales, monitoreo y hasta de asistentes de psicología.

"No es psicólogo Tejada, pero esa área la complementa con la experiencia del jugador para motivar a un muchacho y que se anime, es principal la presencia de un deportista", dijo Johan Vásquez.

Según el informe, el dinero del Gobierno Regional del Callao va para los jugadores de Sport Boys para un proyecto deportivo para rescatar talentos.